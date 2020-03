"Uczeń z gorączką, rodzic w trakcie kwarantanny". Odwołano lekcje w podstawówce na Bemowie

"Uczeń z gorączką, rodzic w trakcie kwarantanny"

"Nie ma decyzji o zamykaniu szkół w Warszawie"

- Zwróciłem się do pana wojewody z pismem, żeby rozważyć systemowe zamknięcie placówek szkolnych w Warszawie i województwie mazowieckim. Jutro będziemy rozmawiać na ten temat z premierem. Są to wyjątkowe działania i wymagają decyzji rządu. My jako samorząd możemy rekomendować pewne działania. Zależy nam na tym, żeby decyzja została podjęta we właściwym momencie, po konsultacjach z inspektoratami rządowymi. Jeśli w całym kraju będzie ona taka sama unikniemy różnic w traktowaniu regionów i chaosu - podkreślił Trzaskowski.