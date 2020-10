Zakażona 80-latka kilkanaście godzin czekała w karetce. "Warszawskie szpitale nie wyraziły zgody na jej przyjęcie"

Ambulans został skierowany przez dyspozytora do Szpitala Wolskiego na Kasprzaka, gdzie rozpoczęło się oczekiwanie na przyjęcie na SOR. - W międzyczasie zmieniały się załogi karetki. Były też interwencje u lekarza dyżurnego SOR-u i szukanie miejsca w innych szpitalach. Nad ranem, po piętnastu godzinach oczekiwania stan pacjentki pogorszył się i ratownicy podejrzewali, że doszło do udaru - dowiedział się Węgrzynowicz.

- Zdarzały się już przypadki, że pacjenci byli przekazywani do szpitala po ośmiu czy dziewięciu godzinach oczekiwania, jednak ta sytuacja to dotychczas jeden z najdłuższych okresów oczekiwania na przyjęcie - dodaje.

"Nie było u nas miejsc"

O odniesienie się do relacji ratowników medycznych poprosiliśmy też rzecznika Szpitala Wolskiego Adama Buczkowskiego. - Nasz szpital, tak jak i cała służba zdrowia, działa w warunkach kryzysowych - pod olbrzymią presją i przy braku możliwości przyjęcia pacjentów. To zdarzenie obrazuje sytuację takiego działania, gdy nie ma już miejsc. Pacjentka rzeczywiście przyjechała w niedzielę. Była w stanie stabilnym. To starsza osoba, w wieku około 80 lat. Musiała czekać na przyjęcie do SOR-u, ponieważ nie było u nas miejsc zarówno na oddziale covidowym, jak i w izolatorium - wyjaśnia Buczkowski.

- Rzeczywiście przed godziną 8 rano ratownik z karetki podejrzewał u pacjentki udar. Została wówczas natychmiast zbadana i zdiagnozowana przez personel SOR-u. Wykonano jej tomografię. Możliwość udaru została wykluczona. Podczas badań wykryte zostały natomiast zmiany covidowe w płucach - opisuje Buczkowski. - Jest nam niezmiernie przykro, że pacjentka musiała tyle oczekiwać na przyjęcie. Naprawdę staraliśmy się zrobić wszystko, co w jest w naszej mocy. W trakcie tych 15 godzin kobieta miała zapewnione posiłki, wodę i mogła też korzystać z toalety. Ratownicy medyczni nie przekazali nam też początkowo, że pacjentka choruje na cukrzycę. Ale to zostało w międzyczasie wyjaśnione i podano jej insulinę - dodaje.

"Nie ma. Wszystko jest zajęte"

Czy w Szpitalu Wolskim są we wtorek wolne miejsca dla pacjentów z koronawirusem? - Nie ma. Wszystko jest zajęte. Karetki czekają przy wjeździe. SOR jest teraz najtrudniejszym miejscem do pracy w szpitalu. Jest stres. Ratownicy i lekarze niejednokrotnie wzywają policję. Są zaniepokojone rodziny. A lekarz SOR czy ratownik nie ma możliwości ratowania pacjenta w taki sposób, jak odbywało się to wcześniej. Gdy nie było wolnych miejsc, przesyłaliśmy pacjenta do innego szpitala, który go przyjmował. A tu, w tej sytuacji, wszystkie warszawskie szpitale nam odmówiły - zaznacza Buczkowski.