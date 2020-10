"Na 99 procent Warszawa od soboty w żółtej strefie"

Jedna z dziennikarek zapytała na konferencji prasowej rzecznika resortu, czy w związku z tym Mazowsze znajdzie się w żółtej strefie. Andrusiewicz zastrzegł, że obostrzenia są wprowadzane powiatami, więc na pewno nie obejmą całego województwa. Zapowiedział jednak zmiany w Warszawie. - Nie ma co ukrywać, na 99 procent Warszawa od soboty znajdzie się w żółtej strefie, więc wszystkich uczulam, że po północy z piątku na sobotę w Warszawie będą obowiązywać maseczki - poinformował Andrusiewicz.

Warszawa w strefie żółtej – ile przypadków SARS-CoV-2 potwierdzono w stolicy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Warszawie nie opublikował jeszcze środowych danych ze stolicy, jednak we wtorek w Warszawie odnotowano najwięcej zakażeń od początku epidemii - 178. Oznacza to, że łącznie, do wtorku, w stolicy potwierdzono 5902 przypadki koronawirusa.