Warszawa trafiła do strefy zagrożonej. Powiat otwocki do czerwonej

Co oznacza wprowadzenie strefy żółtej?

Przy wyliczanie tego, czy dany powiat znajdzie się w strefie zagrożonej decydują dane dotyczące zachorowań z ostatnich 14 dni (w tym wskaźnik korygujący z ostatnich trzech). W uproszczeniu, jeśli w ciągu ostatnich 14 dni liczba zakażonych w powiecie wynosi od 6 do 12 na 10 tysięcy osób, to powiat zaznaczany jest na żółto. Przy 12 i więcej zakażonych - na czerwono.

W strefie żółtej zgromadzenia mają być ograniczone do 75 osób, ze 100 osób obowiązujących obecnie. W strefie czerwonej ten przepis nie ulegnie zmianie i nadal dopuszczone tutaj będą zgromadzenia do 50 osób. Przepis dotyczy między innymi wesel i imprez okolicznościowych.

Niedzielski poinformował też, że resort wprowadzi dodatkowe obostrzenie polegające na rozszerzeniu obowiązku zasłaniania ust i nosa na wolnym powietrzu - będzie ono obowiązywało również w strefie żółtej, a nie jak do tej pory tylko w strefie czerwonej. Zgodnie z projektowanymi zmianami w strefie czerwonej pojawić się ma nowe obostrzenie – ograniczenie działalności restauracji, pubów i barów do godziny 22.

Nie trafiła do strefy żółtej

Rano "Rzeczpospolita" alarmowała, że "wszystko wskazuje na to, że Warszawa trafi do żółtej strefy". "W środę stołeczny sanepid poinformował, że w ciągu ostatniej doby liczba osób zakażonych w mieście wzrosła o 148. To najwięcej w ciągu ostatnich dwóch tygodni. We wtorek dobowy przyrost wyniósł 118, a w poniedziałek 75. W sumie od początku epidemii w Warszawie zostało zakażonych 5206 osób" - podała gazeta. - Liczymy się z możliwością wprowadzenia w Warszawie żółtej strefy – powiedziała cytowana przez gazetę Karolina Gałecka, rzeczniczka stołecznego ratusza. Jak dodała, "stolica trafi do strefy żółtej, gdy w ciągu 14 kolejnych dni łączna liczba zakażeń przekroczy 1066". Obecnie liczba ta wynosi 1206.