Warszawa w czerwonej strefie

Od soboty Warszawa znajduje się w czerwonej strefie, w której obowiązują dodatkowe obostrzenia związane z zatrzymaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa. Do podobnych zasad będą także musieli stosować się mieszkańcy siedmiu mazowieckich powiatów oraz Siedlec.

Zapowiedź włączenia stolicy do strefy czerwonej została ogłoszona podczas czwartkowej konferencji prasowej premiera Mateusza Morawieckiego. W województwie mazowieckim, poza Warszawą, na liście powiatów czerwonych znalazły się także: garwoliński, legionowski, makowski, otwocki, przasnyski, radomski, szydłowiecki oraz Siedlce.

Obostrzenia w strefie czerwonej

W strefie czerwonej obowiązek zasłaniania ust i nosa dotyczy wszelkiej przestrzeni publicznej. Jeśli chodzi o transport publiczny , to w całym kraju obowiązuje zasada, że zajętych może być połowa miejsc siedzących lub 30 procent wszystkich miejsc.

Powracają ograniczenia w handlu . Liczba klientów w sklepach uzależniona jest od jego powierzchni. Dla małych sklepów (do 100 metrów kwadratowych) wprowadzono limit pięciu osób na kasę, dla tych większych (powyżej 100 m kw.) zasadę jeden klient na 15 metrów kwadratowych . Obowiązuje również konieczność noszenia przez klientów podczas zakupu towarów lub usług rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk.

Ponadto stosownie do ogłoszonych obostrzeń uczniowie szkół ponadpodstawowych , którzy chodzą do szkoły na terenie objętym strefą czerwoną, będą mieli lekcje na odległość, z wyjątkiem zajęć praktycznych. Bez zmian mają działać przedszkola i szkoły podstawowe . Zajęcia w trybie zdalnym będą mieli także studenci.

Hotele, gastronomia, wydarzenia sportowe i kulturalne

Od soboty w całym kraju lokale gastronomiczne otwarte będą od godziny 6 do 21. Później możliwe jest wyłącznie wydawanie jedzenia na wynos. Zajęty może być co drugi stolik.

W strefie żółtej i czerwonej dopuszczona jest działalność hotelarska - za wyłączeniem dyskotek, klubów i miejsc do tańczenia na terenie hoteli. Baseny, centra fitness oraz siłownie mogą być udostępnione tylko dla gości hotelowych przebywających w hotelu co najmniej jedną dobę hotelową. Właściciele muszą stosować się także do zasad dotyczących działalności gastronomii oraz organizacji kongresów.