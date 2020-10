Warszawa znajdzie się w strefie czerwonej? Rzecznik resortu zdrowia odpowiada

- Jak widzimy po dzisiejszych wynikach dość niepokojąco rozwija się sytuacja w dwóch województwach, w których mamy największe miasta Polski - powiedział podczas briefingu prasowego rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Odniósł się w ten sposób do 1188 nowych zakażeń na Mazowszu oraz 1137 w Małopolsce. - Na te wyniki rzutują stolice tych województw. Mazowsze to jest w granicach 720 zakażeń z samej tylko Warszawy - poinformował.

- Codziennie potwierdza nam się teza, w której to teraz duże miasta rzutują na te dobowe wyniki. Dlatego tak ważne jest to, żebyśmy w przestrzeni miejskiej stosowali się do zasad: zachowywania dystansu społecznego i nosili maseczki - zaapelował.