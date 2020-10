Od soboty Warszawa w czerwonej strefie

Od soboty Warszawa, podobnie jak większość pozostałych miast wojewódzkich, znajdzie się w czerwonej strefie. - Wciskamy hamulec nie w trybie delikatnego hamowania, ale z całej siły. To konieczne po to, by obronić wydolność opieki zdrowotnej - tłumaczył wprowadzenie nowych obostrzeń minister zdrowia.