Tak powstaje szpital na Stadionie Narodowym

Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk poinformował w środę na konferencji prasowej, jaki jest stan budowy szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym w Warszawie. Mówił, że szpital jest budowany w trzech etapach. Pierwszy - jak przekazał - będzie zakończony najszybciej i obejmuje 300 łóżek do leczenia tlenowego dla chorych na COVID-19, z czego 50 łóżek przeznaczonych do intensywnej terapii. - Drugi etap - 500 łóżek, który też w miarę szybko powinniśmy zakończyć - dodał Dworczyk.

Minister przekazał, że jeżeli sytuacja pandemiczna w kraju będzie się pogarszała, a przyrost zachorowań wciąż będzie tak dynamiczny, wtedy szpital będzie mógł zostać rozszerzony do 1000 łóżek, z czego 100 do intensywnej terapii.

Bardzo dużym wyzwaniem - podkreślił - jest kwestia personelu medycznego. - Łącznie na te pierwszych 500 łóżek będziemy potrzebowali ponad 500 osób personelu medycznego. Czyli przede wszystkim lekarze, ale również pielęgniarki i ratownicy medyczni - ponad 170 osób. 340 opiekunów medycznych i sanitarnych oraz 85 ratowników po kursie pierwszej pomocy - mówił Dworczyk. - Do tej pory do pracy zgłosiło się 160 osób - dodał

Tymczasowy Szpital Narodowy CSK MSWiA ma już swoją stronę internetową. Opublikowano na niej ogłoszenie dla osób z wykształceniem medycznym chętnych do pracy w powstającej lecznicy. Gotowi do pracy medycy mogą również zgłaszać się za pośrednictwem uruchomionej infolinii.

Powstają wielofunkcyjne sale zabiegowe

- Jeżeli przyjdzie taki czas - a mam nadzieje, że on nigdy nie nastąpi - że szpitale przestaną funkcjonować normalnie i wszystkie łóżka intensywnej terapii w szpitalach będą wypełniane, szpital (tymczasowy) jest w stanie się przekonwertować. Zabezpieczamy też możliwości logistyczne zabezpieczenia pacjentów w stanie lżejszym i uruchamiania innych miejsc intensywnej terapii - powiedział Zaczyński.

Kilkanaście milionów złotych na budowę

Odnosząc się do kosztów utworzenia szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym, Dworczyk powiedział, że informacja na temat wykorzystanych środków na szpitale tymczasowe zostanie podana w "terminie późniejszym".

- To będzie kilkanaście milionów złotych, tutaj są prowadzone dość poważne prace, na przykład budowlane, bo trzeba np. wydzielić części na stadionie, żeby były czyste od tych zakażonych, wydzielone w sposób trwały. W związku z tym, to nie są jakieś rozwiązania namiotowe, budowane są trwałe śluzy pomiędzy tymi częściami, jest też dużo drogich prac z kładzeniem infrastruktury czy to doprowadzającej tlen czy elektryczność w te wszystkie miejsca, gdzie musi ona być rozprowadzona - powiedział Dworczyk.