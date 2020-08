22 osoby z chóru zespołu "Mazowsze" zakażone

Z powodu pandemii zespół "Mazowsze" od ponad pół roku nie koncertuje. Po zakończeniu okresu największych obostrzeń, artyści chóru, baletu i orkiestry wrócili jednak do pracy, by szlifować formę przed przyszłymi występami. W ostatnim czasie okazało się, że pośród chórzystów zdiagnozowane zostały przypadki zakażenia.

Zakażeni chórzyści

Obecnie artyści i pracownicy "Mazowsza" nie przychodzą do pracy. Siedziba zespołu zostanie natomiast poddana dezynfekcji. - Zachowaliśmy wszelkie standardy i stosujemy się do obostrzeń. Chór był podzielony na dwie grupy, żeby wszyscy śpiewacy nie mieli ze sobą kontaktu. Jak widać było to potrzebne. Co ciekawe, nie zakaził się nikt z osób, z którymi chorzy mieli kontakt na korytarzu. A na korytarzach wprowadziliśmy obowiązek noszenia maseczek - podkreśla rzeczniczka zespołu.