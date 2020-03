Mandaty za picie pod chmurką, ponad sto postępowań za nieprzestrzeganie kwarantanny 

Jak na dwór, to tylko do pracy, lekarza, albo na zakupy. Jak kwarantanna, to zakaz wychodzenia z domu. Rząd wprowadza rozporządzenia, które mają pomóc w zwalczeniu pandemii. Tych, którzy ich nie przestrzegają, czekają kary. To, czy warszawiacy rzeczywiście zostają w domu, sprawdzają stołeczni policjanci.