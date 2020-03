Uniwersytet Warszawski odwołał wszystkie zajęcia i konferencje. Inne uczelnie idą jego śladem

Do 14 kwietnia odwołane zostały wszystkie zajęcia i wykłady, a do końca kwietnia - wszystkie wydarzenia o charakterze otwartym, jak sympozja i konferencje. Taką decyzję podjął we wtorek rektor Uniwersytetu Warszawskiego. O odwołaniu zajęć informują też niektóre uczelnie prywatne.

W swoim zarządzeniu rektor przekazał, że do 20 marca zostanie ogłoszona lista zajęć, które od 23 marca będą odbywać się online. Wszystkie pozostałe są odwołane do 14 kwietnia.

Oprócz odwołania zajęć, uniwersytet zawiesił służbowe wyjazdy zagraniczne oraz udział w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów, studentów i słuchaczy studiów podyplomowych. Ponadto wstrzymane zostały przyjazdy gości zagranicznych, także kwaterowanie nowych osób w obiektach UW. Te obostrzenia obowiązują do końca kwietnia.

W poniedziałek na podobny krok zdecydował się rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zarządzenie o odwołaniu zajęć, wydarzeń o charakterze otwartym, a także wyjazdów służbowych obowiązuje aż do 15 maja, aczkolwiek termin może ulec aktualizacji. We wtorek doprecyzowano w okólniku, że zajęcia dydaktyczne nie będą odbywać się do 29 marca.

Uczelnie prywatne też odwołują zajęcia

Śladem UW i WUM poszły również uczelnie prywatne: Uczelnia Łazarskiego oraz Uniwersytet SWPS. W przypadku tej pierwszej zajęcia nie będą odbywać się od 11 marca do odwołania. W przypadku Uniwersytetu SWPS - do 22 marca włącznie. Obie uczelnie przygotowują się do uruchomienia niektórych zajęć w formie on-line.

