Dworczyk: mamy blisko setkę zgłoszeń do pracy w szpitalu na Stadionie Narodowym

Szef kancelarii premia Michał Dworczyk był we wtorek gościem Programu I I Polskiego Radia. Powiedział, że szpital na Stadionie Narodowym jest budowany jako "pilotażowy" - "gdzie trzeba zdobyć szereg doświadczeń, które zostaną wykorzystanie przy organizacji kolejnych takich placówek" Mówiąc o "dostępności personelu medycznego", Dworczyk stwierdził, że w Polsce jest go za mało. - To nie jest stan, który da się zmienić w krótkim czasie - podkreślił. Szef KPRM poinformował również, że w tej chwili jest już "blisko setka" zgłoszeń od pielęgniarek i ratowników medycznych, którzy zadeklarowali gotowość do pracy w szpitalu na Stadionie Narodowym. Zgłaszają się też firmy, które chcą użyczyć urządzenia medyczne na jego potrzeby.