24 nowych zakażonych, jedna osoba zmarła, 84 już bez objawów. Sanepid podał statystyki za minioną dobę

Dane napływają do Warszawy z powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych. Sanepid podaje, że liczba objętych kwarantanną domową na Mazowszu w świąteczny poniedziałek, 13 kwietnia to łącznie 12 896 osób. W ciągu ostatniej doby objęto nią 502 mieszkańców województwa. W izolacji domowej pozostają 922 osoby, a jedenastu zalecono to w ciągu ostatniego dnia. Pod nadzorem epidemiologicznym jest 4916 osób, a 135 zostało nim objętych w ciągu ostatniej doby.