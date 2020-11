Rafał Trzaskowski: nasze apele do premiera pozostają bez odpowiedzi

O co apelują samorządowcy?

- My jesteśmy zaskakiwani decyzjami rządzących, którzy chcą wprowadzić 35 procent łóżek covidowych we wszystkich szpitalach. Od samego początku mówiliśmy, że to będzie miało bardzo poważne konsekwencje i dzisiaj w swoim apelu jasno mówimy, że powinny być wyznaczone szpitale, które nie są covidowe, które normalnie funkcjonują, gdzie można przeprowadzać operacje. Jeżeli będziemy wprowadzali łóżka covidowe we wszystkich szpitalach, to będzie skutkowało, że nie będziemy mogli wykonywać bardzo wielu operacji, nawet takich, które ratują życie, będziemy musieli zostawić pacjentów psychiatrycznych bez opieki - podkreślił Rafał Trzaskowski.