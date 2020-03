"Godziny szczytu praktycznie nie istnieją"

Według nowych obostrzeń, w komunikacji miejskiej może podróżować liczba osób nie większa niż połowa miejsc siedzących, które znajdują się w pojeździe. Obowiązuje też zakaz gromadzenia się więcej niż dwóch osób. Wychodzić można jedynie w najpilniejszych sprawach: do sklepu, apteki czy z psem. Policjanci i straż miejska kontrolują, czy mieszkańcy miast się do tego stosują. Według rządu, pomoże to zapobiegać dalszemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa.