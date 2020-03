Procesja przeszła ulicami Zielonki. Sprawą zajmuje się policja

Procesja przeszła w piątek ulicami podwarszawskiej Zielonki. Teraz sprawie przygląda się policja, bo mimo że w drodze krzyżowej mieli wziąć udział jedynie księża i służby liturgiczne, to część wiernych dołączyła do pochodu.

Co się wydarzyło?

Kilkadziesiąt osób

Interwencja policji

- Interwencja została podjęta w związku ze zgłoszeniem, jakie otrzymali policjanci. Czynności wykonywane w sprawie wskazują na to, że mieliśmy do czynienia z nabożeństwem, w którym uczestniczyli jedynie księża i asysta. Na tym etapie nie można więc przesądzać o złamaniu prawa. Czynności trwają. Po ich zakończeniu zostanie podjęta ostateczna decyzja w sprawie – przekazuje Sylwester Marczak, rzecznik Komendy Stołecznej Policji.

- Wobec osoby odpowiedzialnej za to zdarzenie mogą być wyciągnięte konsekwencje w postaci pouczenia, mandatu karnego do 500 złotych lub skierowania sprawy do sądu, który może orzec 5 tysięcy złotych kary zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia – precyzuje Tomasz Sitek z wołomińskiej komendy, ale zastrzega jeszcze raz, że do tej pory w sprawie nikt nie został ukarany.