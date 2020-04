Wiceprezydent Warszawy: ponad 17 tysięcy uczniów zgłasza brak komputerów

Ratusz wyliczył, że ponad 17 tysięcy warszawskich uczniów nie ma dostępu do komputera, a sprzętu brakuje też nauczycielom.

Zajęcia dydaktyczne w szkołach w związku z zagrożeniem koronawirusem są póki co zawieszone. Już od połowy marca wdrażana była nauka zdalna. Prezydent stolicy odniósł się do warunków, w jakich teraz przyszło pracować dyrektorom i nauczycielom. Wskazał też, że to trudny czas dla uczniów i ich rodziców.