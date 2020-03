"Brakuje 30 stanowisk intensywnej terapii w Warszawie"

- Zwróciliśmy się do rządu, wojewody o sprzęt zabezpieczenia osobistego, sprzęt konieczny do ratowania życia - o respiratory, bo tego ciągle jest za mało - mówił w sobotę w "Faktach po Faktach" w TVN24 prezydent Warszawy. Rafał Trzaskowski poinformował też, że sam przeszedł test na obecność koronawirusa.

"Sami realizujemy zakupy"

- Mamy 10 szpitali miejskich i zwróciliśmy się do rządu, pana wojewody, przekazaliśmy swoje potrzeby jeśli chodzi o sprzęt zabezpieczenia osobistego, sprzęt potrzebny do ratowania życia - respiratory, bo tego ciągle jest za mało. Mamy nadzieję, że z magazynu rezerw rząd w najbliższym czasie nam ten sprzęt zapewni. Sami podjęliśmy działania dotyczące specjalistycznego sprzętu do ratowania życia i sami takie zakupy realizujemy, tak żeby być gotowym na wszelkie ewentualności - mówił dalej.