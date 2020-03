Podkowa Leśna zawiesza czynsze przedsiębiorcom. By nie upadli

W Podkowie Leśnej (woj. mazowieckie) przedsiębiorcy mogą liczyć na obniżenie czynszu za wynajem lokali a nawet ich umorzenie na najbliższe trzy miesiące. - Kiedy my nie pomożemy sobie w tym najgorszym momencie, to później w ogóle możemy nie liczyć na zysk – przekonywał Artur Tusiński, burmistrz miasta w programie "Pomagajmy sobie".

Pomoc przyszłościowa

- Z punktu widzenia biznesu: w momencie kiedy mam przedsiębiorcę, który wynajmuje lokal miasta i on nam się, mówiąc kolokwialnie "wykłada", to zanim my ten lokal z powrotem uruchomimy, ściągniemy należności, podpiszemy jakieś umowy, wyjdziemy na jakąkolwiek prostą, tak, że on znowu zacznie przynosić zyski dla miasta, mogą minąć miesiące, jeżeli nie rok – uzasadniał decyzję burmistrz na antenie TVN24.