Premier na Stadionie Narodowym: dzisiaj trafi tu pierwszy pacjent

- Z tego miejsca, ze Stadionu Narodowego, który staje się Szpitalem Narodowym, w którym docelowo będzie ponad 1200 miejsc, kilkadziesiąt respiratorów, kardiomonitorów i wiele innego sprzętu postawionego tutaj w ciągu dwóch, dziękujemy wam drodzy medycy - powiedział w czwartek na konferencji premier Mateusz Morawiecki.

Premier stawił się w Szpitalu na Narodowym w czwartek o godzinie 14. Dziękował personelowi za przygotowania tymczasowego szpitala. - Dzisiaj trafi tutaj do szpitala tymczasowego pierwszy pacjent - powiedział Morawiecki. - Takich w szpitali w Polsce rośnie już kilkanaście - dodał. Jak wskazał będą powstawać w większości miast wojewódzkich, ale też tych, które nie są stolicami województw.

Zaapelował także o solidarność w zakresie przestrzegania obostrzeń. Powiedział, że najbliższe tygodnie będą trudne, ale trzeba zachować reżim sanitarny. Wskazał też, że konieczne jest zaprzestanie kontaktów społecznych i obniżenie mobilności. – To się dzieje, ale to musi dziać się szybciej. Proszę wszystkich o współpracę. Proszę wszystkich Polaków o zaangażowanie się w walkę z epidemią.

W środę "próba generalna" przed przyjęciem pacjentów

Dokładnie tydzień temu Michał Dworczyk ogłosił "dziś otwieramy pierwszy szpital tymczasowy". Ale póki na Stadion Narodowy nie trafił żaden chory.

Jak przekazała reporterka TVN24, w środę byli tam tylko pacjenci "testowi". - Odbywała się "próba generalna", ćwiczenia z wjazdem oznakowanym dla karetek COVID-19. Z "próbnymi pacjentami" załoga przebyła drogę do umieszczenia go w łóżku i udzielenia pierwszej pomocy - relacjonowała w czwartek przed południem. Jak dodała odbył się też oblot śmigłowcem, ponieważ placówka musi być gotowa na dostarczanie pacjentów także tą drogą.

Dlaczego do obejrzenia tymczasowego szpitala dziennikarzy zaproszono już w ubiegły czwartek? - Dziś minister Michał Dworczyk tłumaczył mi, że tydzień temu to był ten moment, w którym Szpital Narodowy został przekazany personelowi medycznemu, potem były jeszcze szkolenia i wszystkie techniczne odbiory - tłumaczyła Maja Wójcikowska.

Kiedy pierwszy pacjent?

Minister przypomniał, że przeorganizowanie areny sportowej w placówkę zdrowia to ogromne przedsięwzięcie logistyczne. - Na stadionie jest 45 kilometrów przewodów elektrycznych i pięć kilometrów rur z tlenem - podała reporterka TVN24. I przypomniała, że we wtorek Dworczyk mówił, że do załatwienia są jeszcze "sprawy formalno-prawne związane z dopuszczeniem do funkcjonowania tego obiektu". Teraz wszystkie sprawy proceduralne - dotyczące m.in. możliwości lądowania śmigłowców - mają być już załatwione.

- Wczoraj (tj. w środę - red.) takie formalne zgody dotarły i dziś lot takiego śmigłowca miał miejsce - powiedziała reporterka. - Dziś, jeśli będzie taka potrzeba, pierwszy pacjent może tu trafić - dodała po rozmowie z Michałem Dworczykiem.

"Gotowość liczona w dniach"

Ale dr Artur Zaczyński z Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA, odpowiedziany za uruchomienie szpitala tymczasowego tak stanowczy nie był. Pytany rano w Programie Pierwszym Polskiego Radia, kiedy placówka będzie przygotowana na przyjęcie pierwszych pacjentów i czy to może nastąpić w przyszłym tygodniu, odpowiedział:

- Myślę, że to może nastąpić nawet wcześniej. Gdy będziemy mieli przetrenowane wszystkie procedury zarówno przyjmowania pacjentów, jak i oddawania do innych szpitali, czyli tak na prawdę pełną gotowość centrum operacyjnego, centrum koordynacyjnego, które zostało stworzone na potrzeby koordynacji pacjentów z koronawirusem na terenie województwa mazowieckiego. Myślę, że ta gotowość operacyjna będzie liczona w dniach.

Mówiąc o procedurach, które muszą być przećwiczone przed uruchomieniem szpitala, wskazał na to, że muszą być one znane wszystkim. Zwrócił też uwagę, że jest to całkiem nowy obiekt, który powstał w dwa tygodnie, dlatego personel musi go dobrze poznać. - Te treningi trwają od piątku, po to, by każdy potrafił się poruszać, żeby nie wszedł w strefę skażoną - powiedział. - Jeśli wszystkie procedury i check-lista będzie zrobiona w dniu dzisiejszym, to będziemy meldować odpowiednim osobom, w celu uruchomienia - dodał.

Potwierdził, że trwają ćwiczenia przylotów pacjentów śmigłowcami. Podał, że lądują one na zapasowych boiskach Stadionu Narodowego, które są poza jego obrębem.

Szpital dla średnio chorych

Odniósł się też do pytania o pacjentów, którzy będą trafiać do szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym.

- Szpitale tymczasowe, jak sama nazwa wskazuje, to szpitale pośrednie miedzy szpitalami dla pacjentów wymagających hospitalizacji w standardowych szpitalach, a niemogących ewentualnie odbywać izolacji w warunkach domowych lub izolatoriach - powiedział. Wskazał m.in. na pacjentów, którzy potrzebują tlenu czy dokończenia antybiotykoterapii. - W zależności od sytuacji w szpitalach, te kryteria do przyjęcia do szpitala tymczasowego będą rozszerzane - dodał.

Docelowo na Narodowym dostępnych będzie nawet tysiąc łóżek. Na razie jest ich 300.

