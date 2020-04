Koronawirus w domu opieki przy Bobrowieckiej. Dyrektor: jestem u kresu sił

Kwarantanna w Zakładzie Opieki i Rehabilitacji Akademickiego Centrum Medycznego przy Bobrowieckiej rozpoczęła się tydzień temu. - Od dyrekcji tej placówki usłyszałam, że sytuacja jest jeszcze pod kontrolą, ale to wysiłek zaledwie garstki osób, bo personel jest tutaj przerzedzony. Ten personel od tygodnia się nie zmienia, bo placówka jest zamknięta - relacjonowała na antenie TVN24 reporterka Maja Wójcikowska.

Z jej ustaleń wynika, że zakażenia koronawirusem zdiagnozowano zarówno u pracowników, jak i podopiecznych. Obecnie w placówce przebywa 56 seniorów. Często są to osoby schorowane, wymagające intensywnej opieki, inne potrzebujące dializ. Niektórzy podopieczni ośrodka są przewożeni do stacji dializ, jednak ze względu na ryzyko związane z koronawirusem jest to wymagająca operacja logistyczna.