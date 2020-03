Burmistrzowie Karczewa i Józefowa na kwarantannie. Wraz z innymi samorządowcami spotkali się z zakażonym ministrem

Dodał, że zgodnie z procedurami we wtorek rano zgłosił się do Powiatowej Stacji Epidemiologiczno-Sanitarnej w Otwocku. "Zostałem objęty obowiązkową 14 dniową kwarantanną. Pozostaję zatem w domu i w sposób zdalny będę zarządzał naszą gminą. Na ten moment czuję się dobrze. Nie mam żadnych niepokojących, charakterystycznych dla tego wirusa objawów" - zastrzegł samorządowiec.

Na spotkaniu był minister Woś

W rozmowie z tvnwarszawa.pl burmistrz zapewnił, że zostanie również poddany testowi na obecność koronawirusa. - Jest teraz duże zapotrzebowanie na te testy, więc oczekiwania na jego wykonanie trochę trwa. Przejdę test jeszcze dzisiaj [we wtorek - red.] po południu albo jutro [w środę - red.]. O wynikach niezwłocznie poinformuję na swoim Facebooku - zapewnił.

- To nie była towarzyska, ale oficjalna wizyta, bo Olszewski jest politykiem z naszej ziemi otwockiej, z Karczewa. W tym spotkaniu uczestniczył także burmistrz Józefowa, starosta i wicestarosta otwocki oraz komendant Powiatowej Straży Pożarnej, słowem - wiele osób, które pełnią ważne funkcje. Było to jednak kameralne grono, na pewno mniej niż 50 osób. Nie było ewidentnych przesłanek, żeby nie pójść. To dla nas nauczka na przyszłość - dodał burmistrz.