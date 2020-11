Brakuje leku na COVID-19? "Szpital zamówił 1000 dawek, a otrzymał jedynie 16". Resort odpowiada

Komunikaty ministerstwa a szpitalna rzeczywistość

"Mając powyższe na uwadze, proszę o zwiększenie przydziału leku remdesivir dla pacjentów Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. Do chwili obecnej, w: październiku i listopadzie otrzymaliśmy tylko 110 ampułek, czyli ilość zapewniającą możliwość leczenia 18 pacjentów. Jest to niewystarczające w stosunku do potrzeb pacjentów leczonych z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, wynikających ze wskazań do terapii z wykorzystaniem leku remdesivir" - napisał dyrektor.