Dwoje pracowników Sądu Rejonowego w Otwocku zakażonych koronawirusem

Z powodu wykrycia koronawirusa u pracowników w Sądzie Rejonowym w Otwocku przez dwa tygodnie odwołane były rozprawy. Ograniczono też obsługę interesantów. Większość spraw zaplanowanych do rozpatrzenia w czerwcu od poniedziałku wraca na wokandę. Jednak jeszcze przez tydzień odwołane będą posiedzenia III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich.

Informację o zdiagnozowaniu obecności koronawirusa u dwójki pracowników otwockiego sądu potwierdziła inspekcja sanitarna. Jak przekazała nam Joanna Narożniak, rzeczniczka Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, są to osoby spoza powiatu otwockiego. - Dochodzenie epidemiologiczne w ich sprawie prowadzą właściwe terenowo stacje sanitarne - zaznaczyła.

Decyzją otwockiej inspekcji sanitarnej kwarantanną domową objęto 12 pracowników sądu oraz ich rodziny. - Pracownicy sądu objęci kwarantanną zostali wytypowani do badań w kierunku COVID-19. Część wymazów została już pobrana. Część osób nadal czeka na badanie - oznajmiła Narożniak. Dodała też, że u osób, które otrzymały już wyniki, były one negatywne. - Wszystkie osoby objęte kwarantanną i nadzorem epidemiologicznym są w dobrym stanie zdrowia - podkreśliła.

Sąd nadal pracuje, ale są ograniczenia

Od 18 do 29 maja zarządzeniem prezesa Sądu Rejonowego w Otwocku odwołane były wszystkie rozprawy, poza terminami wyznaczonymi w sprawach pilnych. Dodatkowo ograniczony został wstęp do budynku sądu przy ulicy Armii Krajowej oraz do jego Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, który mieści się przy ulicy Powstańców Warszawy.