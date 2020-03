Prokuratura zbada nieprawidłowości w szpitalu w Grójcu 

Do Prokuratury Rejonowej w Grójcu wpłynęły dwa zawiadomienia - od córki jednej z pacjentek oraz pracownika szpitala. Obie sprawy dotyczą koronawirusa w grójeckiej lecznicy.

"Kontynuował wizyty prywatne"

Śledztwo prowadzone jest w kierunku artykułu 165 paragraf 1 Kodeksu karnego, który brzmi: "kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach, powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej albo zarazy zwierzęcej lub roślinnej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8".

"Narażenie zdrowia lub życia pracownika"

Zgodnie z artykułem 220 paragraf 1 Kodeksu karnego: "kto, będąc odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy, nie dopełnia wynikającego stąd obowiązku i przez to naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3".

"Kierownictwo nie dostosowało się do uregulowań"

Znaczna część została odsunięta od pracy na kwarantannę, jednak osób zakażonych może być więcej. - Pobierane są kolejne wymazy zarówno od pacjentów, jak i personelu. Czekamy na wyniki - powiedział nam we wtorek Ambroziak.

Wojewoda mazowiecki poinformował, że na wniosek starosty do pracy w Grójcu zostało skierowanych pięciu dodatkowych lekarzy. W przesłanym do mediów komunikacie zaznaczono, że szpitale powinny mieć opracowane procedury na wypadek wystąpienia w placówce choroby zakaźnej. "Z dotychczasowych informacji wynika, że kierownictwo Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu nie zastosowało się do tych uregulowań" – podkreślono w informacji.