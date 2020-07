Kilkudziesięciu zakażonych w szpitalu. Nowe ognisko w domu pomocy społecznej

Przewiezieni do szpitala w Siedlacach

10 osób, w tym siedmiu pracowników szpitala, z wynikiem pozytywnym podlega izolacji domowej – wyniki zostały przekazane do lekarzy pierwszego kontaktu ze wskazaniem opieki medycznej, jeden pozostaje w obowiązkowej kwarantannie domowej, a 14 innych osób, mających styczność z osobami z wynikiem pozytywnym, jest objętych obowiązkową kwarantanną domową. 41 osób znajduje się pod nadzorem epidemiologicznym.

Jednocześnie podano, że wszyscy pacjenci z oddziału psychogeriatrii gostynińskiej placówki, u których zdiagnozowano COVID-19, zostali przewiezieni do szpitala w Siedlcach, przygotowanego do opieki psychiatrycznej dla dorosłych, jak również zakażonych koronawirusem

Z kolei pacjenci oddziału psychiatrycznego, u których zdiagnozowano COVID-19, byli izolowani na nim - ustalano, jak będą przewożeni do szpitali jednoimiennych.

- Wprowadzone nadzwyczajne środki bezpieczeństwa, jak informują władze województwa, pozwoliły one, by wirus nie rozprzestrzenił się poza dwa oddziały. W sumie jest tu ich dziewięć - przypomniał we wtorek reporter TVN24 Mariusz Sidorkiewicz. - Warto dodać, że poza strukturami szpitala, ale na terenie kompleksu znajduje się oddział dla osób, które trafiają tutaj na podstawie "ustawy o bestiach", a więc najbardziej niebezpiecznych polskich przestępców. Tu o obecności koronawirusa dziś mowy nie ma - zastrzegł.