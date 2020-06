Koronawirus u dyrektorki przedszkola

Spytaliśmy o to ratusz, który sprawuje opiekę nad miejską edukacją. - COVID-19 jest wykryty u dyrektor przedszkola. Zgodnie z procedurą została powiadomiona inspekcja sanitarna – mówi Karolina Gałecka, rzeczniczka urzędu miasta.

Potwierdza, że rodzice zostali poinformowani o sytuacji. Co z przedszkolem? - Dalsze decyzje co do ewentualnego zamknięcia czy kwarantanny podejmuje sanepid – zastrzega Gałecka.