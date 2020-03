Samorządowcy apelują o dodatkowe środki na walkę z koronawirusem

Potrzebna instrukcja postępowania

- Bardzo cieszymy się z tej decyzji. Prezydent Trzaskowski wczoraj apelował o jej podjęcie u wojewody mazowieckiego. Okres dwóch tygodni, kiedy szkoły, żłobki, przedszkola nie będą pracować, poświęcimy na to, aby uzupełnić zakupy do szkół. Już w tej chwili szkoły zgłaszają mi, że kończą się zapasy antyseptyków - powiedziała Kaznowska.

Przesunięcie środków na oddziały zakaźne

Samorządowiec postuluje również, aby Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał środki innych oddziałów, na wzmocnienie oddziałów zakaźnych. - My nie czekając na dyspozycję rządu, przekazaliśmy 500 tysięcy złotych, za które stworzymy 30 dodatkowych miejsc w szpitalu miejskim w Poznaniu. Oczekujemy, że rząd natychmiast przeznaczy środki, aby chorzy na koronawirusa mogli być transportowani do miejsc, gdzie zostaną poddani właściwemu leczeniu - dodał Jaśkowiak.

"Nie mamy uprawnień, żeby odwoływać imprezy"

- Najważniejsze jest to, aby wprowadza zapisy specustawy w życie. Trudno mówić o tym, że odwołujemy imprezy masowe konferencją prasową, jednej czy drugiej osoby. Do tego potrzebne są określone akty prawne, które będą rodziły określone konsekwencje. To my, jako włodarze miast wydajemy zgody na organizację imprez masowych, a nie mamy uprawnień, żeby już te wydane zgody wycofać - powiedziała Dulkiewicz.