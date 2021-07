W tej gminie szczepiło się rekordowo dużo mieszkańców

Akcja szczepień w Podkowie Leśnej idzie pełną parą. W pełni zaszczepionych jest tu 59,9 procent mieszkanek i mieszkańców.

Mieszkańcy podwarszawskiej Podkowy Leśnej szczepią się najchętniej w całej Polsce. W pełni zaszczepionych jest tu 59,9 procent mieszkańców. Na drugim miejscu rankingu prowadzonego przez Ministerstwo Zdrowia znajduje się Warszawa z wynikiem na poziomie 58,7 procent, a podium zamyka Wrocław, gdzie w pełni zaszczepiło się 56,3 procent ludności. Na następnych miejscach znajdują się: Poznań (55, 6 procent), Konstancin-Jeziorna (55,5 procent) i Michałowice (55,5 procent).

Burmistrz uważa, że sukces wynika z dużej samoświadomości mieszkańców. Dodaje, że mają oni również zaufanie do medycyny i dbają o swoich najbliższych.

Z myślą o sobie i o innych

Podkowa Leśna ma szansę na finansowe nagrody w ogłoszonym przez rząd konkursie, w którym nagradzane mają być najlepiej wszczepione gminy. - Podkowianie już byli mocno zaszczepieni, zanim rząd zaczął cokolwiek ogłaszać, czyli my robimy to przede wszystkim dla siebie, bliskich, dla własnego zdrowia, bezpieczeństwa. Także dla innych, bo, jeżeli będziemy zaszczepieni, a statystyki to pokazują i badania w krajach, w których ten poziom jest dużo wyższy, że się dużo lepiej znosi nawet tę słynną deltę, tak często nie umiera i nie ma konieczności podpinania pod respirator, jak to miało miejsce w przypadku osób, które są w ogóle niezaszczepione - wyjaśnia burmistrz Podkowy Leśnej Artur Tusiński.

Burmistrz przyznaje, że nagrodzenie gminy byłoby faktycznie dużym zastrzykiem gotówki, ale zaznacza również, że nie jest on "zwolennikiem kupowania".

- Myślę, że tu duża część z tych pieniędzy pójdzie na przeciwdziałanie skutkom covidu, bo one są. Na takie problemy społeczne, które zaczynamy widzieć, które się wiążą z długim lockdownem, zamknięciem nie tylko miejsc pracy, pracą zdalną, ale też szkół. Jest jeszcze taka grupa osób, całkiem spora, biorąc pod uwagę nasze starsze społeczeństwo, która przez te dwa lata miała bardzo utrudniony dostęp do usług medycznych. Pewnie my będziemy próbowali się tu skupić na tym problemie, zdiagnozować i w jakiś sposób za te pieniądze wesprzeć te dwa lata straty w czasie, jeżeli chodzi o profilaktykę i zdrowie. Chociażby tym wszystkim, którzy mają problemy onkologiczne - przekonuje Artur Tusiński.

Walka z pandemią trwa

W piątek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 93 nowych zakażeniach SARS-CoV-2 w Polsce. Zmarło 14 osób. Od początku epidemii w Polsce zakażenie koronawirusem potwierdzono u 2 881 241 osób, z których 75 205 zmarło.

Minister zdrowia Adam Niedzielski napisał Twitterze, że "w ostatnich 8 dniach liczba zakażeń w grupie 21-40 lat sięgnęła 39,2 procent ogółu zakażeń. Zakażenia w grupie powyżej 61. roku życia, która to do niedawna dominowała w strukturze zakażeń, to 26,6 procent wszystkich zakażonych. Zakażają się głównie młodsi i niezaszczepieni".

