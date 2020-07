Po raz pierwszy w historii nie odbyła się uroczysta sesja Rady Warszawy

"Pandemia nie odpuszcza"

W wiadomości skierowanej do mieszkańców stolicy prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przypomniał, że co roku Warszawa "dba o to, by w uroczysty sposób przypomnieć o poświęceniu swoich mieszkańców w 1944 r. i oddać cześć poległym i zamordowanym". "Tak będzie i teraz, podczas obchodów 76. rocznicy wybuchu Powstania. Jednak w tym roku z powodu pandemii koronawirusa działamy, nie tylko w tym względzie, w szczególnie trudnych warunkach" - czytamy.