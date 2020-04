Pieniądze z inwestycji kolejowych chcą przesunąć na walkę z COVID-19

Z informacji przekazanych przez członków zarządu województwa wynika, że to tej pory na walkę z epidemią wydano blisko 250 milionów złotych, z czego około 215 pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozostałe to środki własne województwa i te przekazane przez władze centralne.

"Przesunąć środki z inwestycji kolejowych"

- Zbliżamy się do wyczerpania 150 milionów złotych, na które mieliśmy zgodę Komisji Europejskiej. Na dodatkowe 100 milionów również mamy zgodę komisji, ale nadal czekamy na zgodę Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Te pieniądze chcemy przesunąć z inwestycji kolejowych, które nie są zakontraktowane, bo przedsiębiorstwo PKP PLK nie zdołało złożyć wniosku o płatność w dwóch dużych projektach – powiedział marszałek województwa mazowieckiego.

Jak przekazała Marta Milewska z biura prasowego urzędu marszałkowskiego, chodzi o budowę łącznika kolejowego ze stacji Modlin do portu lotniczego oraz modernizację linii kolejowej numer 35 na odcinku Ostrołęka-Chorzele. - Ponieważ są to dla nas ważne projekty, zarząd województwa mazowieckiego oczekuje od PKP PLK realizacji tych inwestycji. Realizacja ta jednak, musi gwarantować, że żadne środki nie zostaną utracone. A w obecnej sytuacji niestety zachodzi taka obawa - tłumaczy Milewska.

"Wystąpimy o zaniechanie janosikowego"

- Niestety, dochody wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, również miasta stołecznego Warszawy, jak też województwa mazowieckiego spadają, a to my jesteśmy wielkimi płatnikami "janosikowego". Popieramy wniosek stołecznych radnych. Sami też wystąpimy do ministra finansów o zaniechanie tego podatku, bo teraz po prostu dochody będą niewystarczające. Albo będziemy realizowali nasze inwestycje i nasze działania, albo będziemy płacić "janosikowe" - powiedział Struzik.