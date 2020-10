16 tysięcy nowych zakażeń w tydzień. Od początku października zmarło 235 osób z COVID-19

W czwartek Ministerstwo Zdrowia przekazało informację o 20 156 nowych potwierdzonych zakażeniach koronawirusem. Po raz pierwszy dobowy bilans w Polsce przekroczył wartość 20 tysięcy. Najwięcej nowych infekcji SARS-CoV-2 odnotowano w Wielkopolsce - 2633. Kolejne było pod tym względem Mazowsze - 2255 zakażeń. Do podobnej statystyki zbliżyły się też Śląsk - 1994 oraz Małopolska - 1927.

Największy przyrost zachorowań na Mazowszu można zaobserwować po 14 października. To wtedy po raz pierwszy przekroczono granicę tysiąca nowych przypadków dziennie, a dobowa statystyka zaczęła szybko rosnąć, by 27 października przekroczyć trzy i pół tysiąca zakażeń. Zaledwie w ciągu tygodnia pozytywne wyniki testów w kierunku SARS-CoV-2 otrzymało 16 033 mieszkańców województwa. Od początku pandemii obecność nowego patogenu w organizmie wykryto u 45 374 osób.

W październiku zmarło ponad 200 osób

Aktualna liczba osób zmarłych z COVID-19 na Mazowszu znana będzie dopiero po godzinie 16 - to wtedy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie publikuje dobowy raport dotyczący pandemii. Z wczorajszego podsumowania wynika, że 28 października zmarło 35 mieszkańców Mazowsza, a dzień wcześniej - 22 osoby.

W ciągu 28 dni odnotowano w sumie 235 zgonów osób zakażonych koronawirusem. Od początku pandemii do środy było ich 684. Oznacza to, że liczba zmarłych wzrosła w ciągu miesiąca o ponad jedną trzecią.

Ile zostało wolnych respiratorów na Mazowszu?

- W najbliższych dniach wojewoda planuje poszerzyć bazę łóżkową dla pacjentów z COVID-19 w mazowieckich szpitalach o 300 miejsc, w tym około 10 procent łóżek respiratorowych. Decyzjami wydanymi wczoraj liczba respiratorów dla osób z COVID-19 powiększyła się ze 142 do 159 - przekazała w środę tvnwarszawa.pl Ewa Filipowicz, rzeczniczka wojewody. Jak podkreśliła w przesłanym do naszej redakcji oświadczeniu, łączna liczba łóżek respiratorowych, które powinny powstać po nałożeniu przez wojewodę mazowieckiego decyzji to 184. Nie wszystkie decyzje zostały dotychczas wdrożone.