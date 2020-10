Zakażony rektor, zakażeni prorektorzy. Ponad 1200 nowych przypadków koronawirusa na Mazowszu

W poniedziałek o pozytywnym wyniku testu na koronawirusa informował rektor Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień później uczelnia przekazała, że zakażeni są także dwaj jego zastępcy. We wtorek w województwie mazowieckim wykryto 1282 przypadków koronawirusa. Ponad połowa pochodziła z Warszawy.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w poniedziałek o 9291 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. To drugi najwyższy dobowy bilans od początku epidemii w skali całego kraju. Więcej zakażeń odnotowano tylko w ostatnią sobotę, kiedy było ich 9622.

Wysokie statystyki dotyczą Mazowsza, gdzie we wtorek 1282 osoby otrzymały pozytywny wynik testu na COVID-19. To jedna z wyższych liczb w województwie mazowieckim w ciągu ostatniego tygodnia. Ogółem w tym województwie potwierdzono 26 600 zakażeń od początku pandemii.

Resort przekazał we wtorek informację o śmierci 107 zakażonych osób. Podano, że dziewięć osób zmarło z powodu COVID-19, a 98 z powodu współistnienia wirusa z innymi schorzeniami.

Sytuacja w Warszawie

W stolicy od początku pandemii zdiagnozowano już 11 276 zakażeń. We wtorek Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna poinformowała o 648 nowych infekcjach. To prawię o połowę więcej niż dzień wcześniej, kiedy było ich 366, ale jednocześnie to drugi najwyższy dobowy wyniku po ostatniej środzie, kiedy nowych przypadków było aż 720.