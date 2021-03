Zdaniem dyrektorów mazowieckich szpitali marszałkowskich system może nie wytrzymać poświątecznej fali COVID-19. - Spędźmy te święta w gronie domowników. Zróbmy to z troski i miłości do rodziny. Jeśli po świętach nastąpi nagły wzrost zachorowań, sytuacja może zrobić się dramatyczna - apeluje Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.

Środowa konferencja władz Mazowsza poświęcona była funkcjonowaniu szpitali marszałkowskich przez ostatni rok pandemii. Pośród 26 takich placówek 14 - na podstawie decyzji wojewody – przekształciło łóżka dla pacjentów chorych na COVID-19. Oprócz nich utworzono też trzy szpitale tymczasowe w Płocku, Ostrołęce i Siedlcach. Obecnie zapewniają one 1 066 miejsc dla osób zakażonych koronawirusem.

Marszałek Adam Struzik przypomniał, że w miniony piątek w województwie mazowieckim odnotowano rekordową liczbę zakażeń koronawirusem - ponad 5 tysięcy nowych przypadków w ciągu doby. - Wczoraj i przedwczoraj mieliśmy taką sytuację, że właściwie nie było wolnych miejsc w naszych szpitalach - dodał. Zaznaczył przy tym, że wraz z rozwojem sytuacji sukcesywnie uruchamiane są kolejne łóżka. Podkreślił jednak, że problemem nie są same łóżka, tylko dostęp do tlenoterapii oraz brak kadry medycznej.

Zaapelował też do mieszkańców Mazowsza, by w okresie świątecznym ograniczyli kontakty. - Rok z pandemią spowodował, że oswoiliśmy strach przed chorobą. Niestety, wirus jest tak samo groźny, jeśli nie bardziej - zauważył. - Musimy jeszcze trochę wytrzymać. Spędźmy te święta w gronie domowników. Zróbmy to z troski i miłości do rodziny. Jeśli po świętach nastąpi nagły wzrost zachorowań, sytuacja może zrobić się dramatyczna - podkreślił. - Po drugie apelujemy do struktur rządowych, by walkę z tym wirusem uczynić wspólnym zadaniem, a nie podejmować decyzje wyłącznie zza biurka metodą administracji - mówił.

Dyrektorzy marszałkowskich szpitali mówili na konferencji, że w ostatnich dniach sytuacja obłożenia zarządzanych przez nich placówek bardzo się pogorszyła. Przykładowo we wtorek w 17 marca w marszałkowskich placówkach hospitalizowane były łącznie 1063 osoby - 942 osoby z Covid-19 oraz 121 osób z podejrzeniem Covid-19. Zajętych było także 95 z 97 dostępnych respiratorów przeznaczonych dla pacjentów z koronawirusem. Oznacza to, że były wtedy wolne tylko trzy łóżka.

"Najważniejszym problemem: brak personelu i środków finansowych"

Zwracali również uwagę na braki kadrowe w szpitalach tymczasowych. Władze Mazowsza zaznaczały, że mimo starań dyrekcji szpitali, urzędu marszałkowskiego i wojewódzkiego, nie można pozyskać wystarczającej liczby personelu, aby uruchomić wszystkie moduły placówek w Płocku i Ostrołęce. Szpital tymczasowy w Płocku potrzebuje między innymi 48 etatów lekarskich i 198 pielęgniarskich. Szpital w Ostrołęce potrzebuje 51 lekarzy i 145 pielęgniarek.

Teresa Bogiel, prezes Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego mówiła, że w kierowanym przez nią szpitalu hospitalizowani są pacjenci w bardzo ciężkim stanie. - W tej chwili w szpitalu przebywa na 74 łóżkach – 108 pacjentów covidowych - poinformowała. - 12 pacjentów przebywa obecnie na respiratorach i 20 na aparatach wysokoprzepływowych. Na sześciołóżkowym SOR-ze plus trzech łóżkach obserwacyjnych przebywa obecnie 35 pacjentów, w tym 21 covidowych - wyliczyła. - Tych 108 pacjentów spowodowało, że z bazy szpitala wyłączonych zostało około 35 procent łóżek dla pacjentów niecovidowych. Musieliśmy przekształcić na oddziały covidowe część oddziałów: internistycznego, laryngologicznego oraz gastrologicznego - dodała.

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu otrzymał polecenie wyznaczenia kolejnych 70 łóżek covidowych. - W związku z tym zarząd szpitala nakazał przekształcenie jednej interny z reumatologią na miejsca covidowe i połowę oddziału chirurgicznego, bo mieliśmy również obowiązek zapewnić operowanie w zakresie chirurgii ogólnej pacjentów z potwierdzonym covidem - mówił prezes tego szpitala Tomasz Skura. - Dziś w szpitalu przebywa 650 osób na 690 łóżek. Jeśli chodzi o obłożenie łóżek covidowych już działających, to jest ono stuprocentowe - powiedział. - Najważniejszym problemem, z jakim się borykamy, to brak personelu i środków finansowych - przyznał również. Wyjaśnił, że dużym obciążeniem są dla szpitala zwiększone wydatki na pensje i dodatki covidowe.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku dla pacjentów covidowych ma dedykowanych 39 łóżek oraz 60 łóżek w szpitalu tymczasowym. - Obecnie w placówkach przebywa 103 pacjentów - 50 w szpitalu wojewódzkim przy ulicy Medycznej i 53 w szpitalu tymczasowym - mówił dyrektor szpitala Stanisław Kwiatkowski. Zaznaczył, że placówka poszukuje lekarzy, by otworzyć kolejny 28-łóżkowy moduł w szpitalu tymczasowym, gdzie jest szansa utworzyć 10-łóżkowy pododdział intensywnej terapii. - Mam nadzieję, że uda to z początkiem kwietnia - powiedział Kwiatkowski.

Dyrektorzy placówek psychiatrycznych zwracali z kolei uwagę na wzrost liczby dzieci zgłaszających się do szpitala z problemami psychicznymi oraz na trudności z zapewnieniem wszystkim potrzebującym miejsca na oddziałach. Wskazywali, że wynika to m.in. z konieczności dostosowania oddziałów do zaleceń epidemiologicznych.

Szkolenia dla trzech tysięcy lekarzy

Elżbieta Lanc, członek samorządu województwa mazowieckiego, mówiła, że gdyby nie zaangażowanie każdego z pracowników służby zdrowia, walka z koronawirusem byłaby niemożliwa. - Ta wspólna praca dawała i daje efekty – mówiła.

Odnosząc się do problemu braku kadry medycznej, Lanc poinformowała, że odpowiedzią na to jest współpraca samorządu z Okręgową Izbą Lekarską. - We wtorek zarząd województwa podjął decyzje o przeszkoleniu trzech tysięcy lekarzy. Jest to nasza wspólna inicjatywa z Okręgową Izbą Lekarską - poinformowała. - Celem jest przekazanie lekarzom najważniejszej wiedzy dotyczącej postepowania z pacjentem covidowym - wyjaśniła. Jak dodała, szkolenia mogą odbyć się już w kwietniu.

Poinformowała równocześnie, że samorząd pracuje także nad tym, co będzie po pandemii, planując między innymi stworzenie w szpitalach na Mazowszu oddziałów rehabilitacji covidowej.

Współpraca wojewody ze szpitalami tymczasowymi w Warszawie i Radomiu

Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł, na prośbę współprzewodniczącego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, wiceszefa MSWiA Pawła Szefernakera, przedstawiał w środę z kolei powody swoich wniosków, wskutek których decyzją ministra zdrowia Adama Niedzielskiego ustanowiono pełnomocnika w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym, placówce patronackiej dla szpitala tymczasowego, i w stołecznej spółce Szpitala Solec, w skład której wchodzi Szpital Południowy, obecnie szpital tymczasowy.

Radziwiłł podkreślił, że współpraca bieżąca zarówno z prezydentem Radomia Radosławem Witkowskim, jak i wiceprezydent Warszawy Renatą Kaznowską, jest dobra. Zaznaczył, że w obu wspomnianych placówkach krytyczne opinie dotyczyły nie organów założycielskich, tylko osób zarządzających tymi szpitalami.

- W Radomiu po prostu trochę dreptaliśmy w miejscu, jeżeli chodzi o możliwość uruchomienia szpitala tymczasowego. Po dokonaniu zmiany udało się to zrobić naprawdę szybko i sprawnie - powiedział. W przypadku Szpitala Południowego, jak tłumaczył, problem polegał na tym, że "przez długi czas mieliśmy brak postępu, jeżeli chodzi o rzeczywiste udostępnienie łóżek", a także przyjmowanie kolejnych pacjentów.

- Mam nadzieję, że mimo tych trudnych wniosków z mojej strony i decyzji ze strony ministra zdrowia, który odpowiedział pozytywnie na moje wnioski, ta współpraca między nami będzie się układać nadal dobrze - powiedział wojewoda .Dodał, że "w momencie kiedy sytuacja się uspokoi, to będziemy myśleć o tym, żeby ten tak zwany zarząd komisaryczny odwołać, ale na razie epidemia szaleje, więc nie ma co o tym mówić w jakichś konkretnych terminach".

