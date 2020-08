Ponad 2200 zakażeń w Warszawie

W sumie w województwie odnotowano już 6 554 zakażeń. Resort poinformował też o śmierci 10 osób w wieku od 55 do 95 lat. Zmarły one między innymi w szpitalach w Poznaniu, Krakowie, Zgierzu i w Tychach. Łączna liczba potwierdzonych do niedzieli przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce wynosi 46 894, z czego 1731 osób zmarło.