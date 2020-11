"W Warszawie i na Mazowszu służba zdrowia jest na granicy wydolności"

Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk przyznał w czwartek, że służba zdrowia na Mazowszu "jest na granicy wydolności". A to spowodowało, że pierwsi pacjenci trafią do tymczasowego szpitala na Stadionie Narodowym. Problemem jest nie tylko baza łóżkowa w placówkach przekształcanych na covidowe, ale też braki w personelu. Z tego powodu szpital powiatowy w Otwocku musiał zawiesić wszystkie planowe przyjęcia.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w czwartek, że tego dnia do tymczasowego szpitala na Stadionie Narodowym trafi pierwszy pacjent. Gdy kilka tygodni temu ruszała jego budowa, rządzący podkreślali, że jest to placówka przygotowywana na wypadek momentu, w którym mazowieckie placówki lecznicze nie będą w stanie pomagać wszystkim zgłaszającym się do nich pacjentom z podejrzeniem COVID-19.