Kontroli na wodzie się nie spodziewali. Trzech sterników z promilami

Drugi nietrzeźwy sternik to 44-letni mieszkaniec Mińska Mazowieckiego. Miał ponad promil alkoholu w organizmie. Trzeci nieodpowiedzialny sternik to 46-letni mieszkaniec powiatu nowodworskiego. Podobnie jak poprzednicy sterował pontonem wędkarskim napędzanym silnikiem spalinowym. Miał blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie.

Zero tolerancji

Pływanie łodzią motorową w stanie po spożyciu alkoholu, czyli na poziomie od 0,2 do 0,5 promila alkoholu w organizmie, jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny. Jeśli jednak stężenie alkoholu wynosi powyżej 0,5 promila, to już jest to przestępstwo, za które grozi kara nawet dwóch lat pozbawienia wolności. Za pływanie pod wpływem alkoholu żaglówką bez silnika, kajakiem lub rowerem wodnym można zapłacić do 500 złotych kary.