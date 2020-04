"Zmarła na skutek strzałów z broni pneumatycznej i przyduszenia". 25-latek z zarzutem zabójstwa

Na zwłoki młodej kobiety natrafił w Konstancinie spacerowicz. W czwartek prokuratura poinformowała, że zatrzymany w sprawie 25-letni Patryk B. usłyszał zarzut zabójstwa i przyznał się do winy.

"Zmarła na skutek strzałów i przyduszenia"

Według ustaleń śledczych, do zabójstwa doszło 11 lutego 2020 roku w lesie przy rezerwacie Łęgi Oborskie w gminie Konstancin–Jeziorna. - Pokrzywdzona zmarła na skutek strzałów z broni pneumatycznej i przyduszenia - podała Mirosława Chyr z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Dodała, że Patryk B. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył obszerne wyjaśnienia.

Nieletnia trafiła do schroniska

- W stosunku do Martyny S. Wydział Rodzinny i Nieletnich zastosował środek w postaci umieszczenia w schronisku dla nieletnich na okres trzech miesięcy. Sąd przekazał sprawę nieletniej na wniosek prokuratora do dalszego prowadzenia prokuraturze. Sąd podzielił stanowisko prokuratora, że istnieją podstawy pociągnięcia nieletniej do odpowiedzialności na zasadach określonych w kodeksie karnym - dodała prokurator.