Morderstwo 16-letniej Kornelii. Jej 17-letnia koleżanka usłyszała zarzut zabójstwa

- Martyna S. podejrzana jest o dokonanie wspólnie i w porozumieniu z Patrykiem B. w lutym 2020 roku na terenie gminy Konstancin-Jeziorna zabójstwa Kornelii K. Pokrzywdzona, co ustalono w toku postępowania, zmarła na skutek gwałtownego uduszenia, za co odpowiedzialność ponoszą Martyna S. oraz Patryk B. – podała Aleksandra Skrzyniarz i zastrzegła, że prokuratura nie będzie informowała o szczegółach zbrodni z uwagi na dobro bliskich zamordowanej nastolatki.

Przesłuchana w charakterze podejrzanej Martyna S. nie przyznała się do zarzucanego jej czynu i złożyła krótkie wyjaśnienia. Prokuratura w czwartek skieruje do sądu wniosek o zastosowanie wobec 17-latki tymczasowego aresztu.

Nie przyznała się

Zarzuty dla Patryka B.

29 kwietnia prokurator przedstawił Patrykowi B. zarzut zabójstwa, do którego mężczyzna przyznał się i złożył obszerne wyjaśnienia. 25-latek został tymczasowo aresztowany i do dziś przebywa w izolacji. Z ustaleń śledztwa wynika, że Martyna S. zarzucanego jej czynu dokonała na trzy godziny przed ukończeniem 17 lat, przez co – jak prokurator wyjaśnia - o możliwości pociągnięcia jej do odpowiedzialności karnej musiał zadecydować sąd rodzinny. Martyna S. została w kwietniu umieszczona w schronisku dla nieletnich. Czynności z podejrzaną zostały przeprowadzone dopiero 27 sierpnia, ponieważ decyzja sądu o możliwości sądzenia 17-latki jak osoby dorosłej, musiała się uprawomocnić.