Chłopiec jechał na rowerze trasą szybkiego ruchu. "Wystarczy podmuch z ciężarówki i by go zmiotło"

Świadkiem niebezpiecznej sytuacji był pan Kamil. Mężczyzna powiedział, że sytuacja miała miejsce w piątek, po godzinie 14:30. - Jechałem obwodnicą Warszawy, kiedy na łuku trasy przy węźle Konotopa, gdzie S2 idzie w lewo na Pruszków, a S8 na Bemowo, zobaczyłem młodego chłopaka jadącego rowerem po pasie awaryjnym. Najpierw poczułem przerażenie, bo przecież w takim miejscu wystarczy podmuch z przejeżdżającej ciężarówki i by go zmiotło - podkreślił w rozmowie z redakcją Kontaktu 24. - Początkowo myślałem o tym, że jeśliby się zatrzymał, to również stanę i wezmę go z rowerem do auta, aby go stamtąd zabrać, ale chłopiec nie stawał. Widziałem, że miał w uszach słuchawki, więc nie chciałem podjeżdżać za blisko, aby go nie przestraszyć, żeby w strachu nie wykonał jakiegoś gwałtownego manewru na drodze - wyjaśnił.