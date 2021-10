Konkurs Chopinowski 2021. Polski pianista zrezygnował tuż przed występem

We wtorek w konkursie miało wystąpić czterech polskich pianistów znajdujących się w wąskim gronie jedenastu uczestników ostatniego dnia przesłuchań II etapu XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. W sumie do drugiego etapu zakwalifikowało się aż 45 artystów, a w tym dziewięciu pianistów z Polski. Dyrektor konkursu Artur Szklener mówił w ubiegłym tygodniu, że jury jednogłośnie zdecydowało, żeby zakwalifikować więcej pianistów do kolejnego etapu. - Chcieli w ten sposób zamanifestować swoją ocenę bardzo wysokiego poziomu artystycznego uczestników Konkursu Chopinowskiego - powiedział.