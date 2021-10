Konkurs Chopinowski: 23 pianistów w kolejnym etapie. Jeden z Polaków zrezygnował tuż przed występem

Organizatorzy XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie poinformowali, że do trzeciego etapu zmagań zakwalifikowało się 23 pianistów. W czołówce znalazło się sześciu Polaków. Z rywalizacji w drugim etapie ze względów zdrowotnych zrezygnował Marcin Wieczorek.

Tak jak w poprzednim etapie, jury zadecydowało o dopuszczeniu do dalszych przesłuchań większej liczby uczestników, niż przewiduje regulamin, według którego, powinno ich być 20. Decyzja jurorów była jednogłośna i podyktowana wysokim poziomem konkursu.

"XVIII Konkurs Chopinowski jest już na półmetku! Podczas trwającego od 9 do 12 października II etapu wysłuchaliśmy 45 pianistów. Decyzją Jury pod przewodnictwem prof. Katarzyny Popowej-Zydroń do III, przedostatniego etapu XVIII Konkursu Chopinowskiego zakwalifikowało się 23 uczestników reprezentujących 11 krajów" - poinformował na Facebooku Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.

Pełna lista pianistek i pianistów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu:

1. Piotr Alexewicz, Polska 2. Leonora Armellini, Włochy 3. J J Jun Li Bui, Kanada 4. Michelle Candotti, Włochy 5. Yasuko Furumi, Japonia 6. Alexander Gadjiev, Włochy/Słowenia 7. Avery Gagliano, Stany Zjednoczone 8. Martin Garcia Garcia, Hiszpania 9. Eva Gevorgyan, Rosja/Armenia 10. Nikolay Khozyainov, Rosja 11. Su Yeon Kim, Korea Południowa 12. Aimi Kobayashi, Japonia 13. Mateusz Krzyżowski, Polska 14. Jakub Kuszlik, Polska 15. Hyuk Lee, Korea Południowa 16. Bruce (Xiaoyu) Liu, Kanada 17. Szymon Nehring, Polska 18. Kamil Pacholec, Polska 19. Hao Rao, Chiny 20. Miyu Shindo, Japonia 21. Kyohei Sorita, Japonia 22. Hayato Sumino, Japonia 23. Andrzej Wierciński, Polska

"Entuzjazm i miłość są najważniejsze"

- To zbędne powtarzać, że ten Konkurs jest wyjątkowy i poziom jest tak wysoki, ze jury postanowiło kolejny raz dopuścić do kolejnego etapu więcej uczestników - powiedziała przewodnicząca jury podczas ogłoszenia wyników, we wtorek w Filharmonii Narodowej.

- Gdzieś w kuluarach słyszałam, że drugi etap jest etapem prawdy, ja absolutnie się z tym nie zgadzam, nie można powiedzieć jaka jest prawda, po jednokrotnym usłyszeniu kandydata - dodała. - Wszyscy, którzy grali w drugim etapie są prawdziwie uzdolnieni i bardzo dobrze przygotowani. Jury oceniało, to, co dzisiaj słyszało. Wiadomo, że artyści nie są maszynami, jeden ma gorszy dzień, drugi ma lepszy, natomiast prawdy o nich do końca nie znamy - podkreśliła. - Jestem przekonana, że cała ta grupa, która nas przez cztery dni radowała swoimi bardzo ciekawymi wykonaniami będzie dalej dążyła w tym kierunku - powiedziała Popowa-Zydroń.

Zacytowała powiedzenie Winstona Churchilla, które powtarza swoim studentom: "prawdziwym sukcesem jest podążać od porażki do porażki bez utraty entuzjazmu". - Uważam, że entuzjazm i miłość są najważniejsze i tego życzę zarówno tym, którzy będą dalej grać na Konkursie, jak i tym, którzy będą grali już gdzieś indziej - podsumowała.

W trzecim etapie aż sześciu Polaków

- Dla nas organizatorów bardzo dobrą wiadomością jest fakt, że wśród tych 23 pianistów, sześć osób to Polacy. Sam muszę potwierdzić nie tylko organizator, ale również słuchacz konkursu, że poziom artystyczny tegorocznego konkursu jest niezwykle wysoki, przez co jury miało bardzo trudne zadanie z wydaniem werdyktu" - skomentował dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina Artur Szklener.

Powiedział też, że "w programie trzeciego etapu konkursu są prawdopodobnie najtrudniejsze gatunki jeśli chodzi o twórczość Fryderyka Chopina, bo to przede wszystkim Mazurki i największe formy czyli sonaty. Każdy z pianistów zagra mniej więcej godzinny recital".

Rezygnacja Marcina Wieczorka

Nieco wcześnie organizatorzy poinformowali o rezygnacji z rywalizacji jednego z polskich pianistów. Marcin Wieczorek miał wystąpić na scenie Filharmonii Narodowej o godzinie 20.10, tuż po występie reprezentującego Kanadę Bruce’a (Xiaoyu) Liu. Gdy miał rozpoczynać swój występ, ogłoszono informację o jego wycofaniu się z rywalizacji z przyczyn zdrowotnych. Wiadomość ta pojawiła się także na oficjalnej stronie Konkursu. Organizatorzy nie podali więcej szczegółów.

Pochodzący z Radomia pianista miał zagrać Balladę G-moll z opusu 23, Etiudę C-moll z opusu 10, trzy walce z opusu 34 – As-dur, a-moll i F-dur oraz Poloneza As-dur opus 53.

We wtorek w konkursie miało wystąpić czterech polskich pianistów znajdujących się w wąskim gronie 11 uczestników ostatniego dnia przesłuchań II etapu XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. W sumie do drugiego etapu zakwalifikowało się aż 45 artystów, a w tym dziewięciu pianistów z Polski. Dyrektor konkursu mówił w ubiegłym tygodniu, że jury jednogłośnie zdecydowało, żeby zakwalifikować więcej pianistów do kolejnego etapu. - Chcieli w ten sposób zamanifestować swoją ocenę bardzo wysokiego poziomu artystycznego uczestników Konkursu Chopinowskiego - powiedział Artur Szklener.

