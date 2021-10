Bruce (Xiaoyu) Liu zwycięzcą XVIII Konkursu Chopinowskiego

Bruce (Xiaoyu) Liu, pianista z Kanady wygrał XVIII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina. Dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina Artur Szklener ogłosił decyzję jury w nocy ze środy na czwartek. Łącznie wyróżniono ośmioro muzyków, w tym Polaka Jakuba Kuszlik (piąte miejsce).

Obrady jurorów trwały wyjątkowo długo. Pierwotnie ogłoszenie wyników zaplanowano na godzinę 23.30. Ale werdykt ogłoszono dopiero po godzinie 2.

- Naprawdę nie wiem, co powiedzieć. To jest wspaniałe uczucie stać tutaj. To była wspaniała przygoda grać z tymi wspaniałymi ludźmi Chopina na estradzie Filharmonii Narodowej w Warszawie. Było to wielkie przeżycie. Na pewno cieszy się moja rodzina i przyjaciele. Ja naprawdę nie mam słów, to wielkie przeżycie i radość – powiedział Bruce (Xiaoyu) Liu chwilę po ogłoszeniu werdyktu jury.

- Jeśli masz pasję do czegoś, po prostu to rób. Nie patrz na innych, na to co mówią i myślą. Podążaj za tym, co uważasz za dobre dla siebie. Na swojej drodze zawsze napotkasz porażki, problemy i negatywne osoby, w takich momentach, musisz podążać dalej i nie poddawać się - dodał laureat.

Bruce (Xiaoyu) Liu - kim jest zwycięzca Konkursu Chopinowskiego 2021

Jak czytamy na stronie NIFC, Bruce (Xiaoyu) Liu urodził się 8 maja 1997 roku w Paryżu, ukończył Konserwatorium Muzyczne w Montrealu w klasie Richarda Raymonda, a obecnie kontynuuje naukę pod kierunkiem Dang Thai Sona.

Współpracował z takimi zespołami, jak orkiestry symfoniczne Cleveland i Montrealu, Orkiestra Filharmonii Izraelskiej, Orchestra of the Americas, Camerata Jerusalem. Dał serię koncertów z China NCPA Orchestra. Ostatnio odbył też dwie trasy po Chinach z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Ukrainy i Orkiestrą Symfoniczną Lwowskiej Filharmonii Obwodowej, występując m.in. w pekińskich National Centre for the Performing Arts i Concert Hall oraz Oriental Arts Center w Szanghaju, a także z Orchestre Lamoureux w Salle Gaveau. Jest laureatem wielu międzynarodowych konkursów pianistycznych, m.in. w Sendai, Montrealu, Viseu i Tel Awiwie.

Laureat XVIII Konkursu Chopinowskiego kanadyjski pianista Bruce (Xiaoyu) Liu Wojciech Olkuśnik, PAP

Lista laureatów 18. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina

Jury pod przewodnictwem prof. Katarzyny Popowej-Zydroń wyróżniło ośmioro pianistów. Drugie miejsce w konkursie zajęli ex aequo Alexander Gadjiev, reprezentujący Włochy i Słowenię oraz Kyohei Sorita z Japonii. Laureatem trzeciego miejsca jest Martin Garcia Garcia z Hiszpanii, czwartą nagrodę otrzymali ex aequo Japonka Aimi Kobayashi oraz Polak Jakub Kuszlik. Na piątym miejscu uplasował się Leonora Armellini z Włoch, a szóste miejsce zajął JJ Jun Li Bui reprezentujący Kanadę.

I nagroda – Bruce (Xiaoyu) Liu (Kanada) II nagroda ex aequo – Alexander Gadjiev (Włochy/Słowenia) II nagroda ex aequo – Kyohei Sorita (Japonia) III nagroda – Martin Garcia Garcia (Hiszpania) IV nagroda ex aequo – Aimi Kobayashi (Japonia) IV nagroda ex aequo – Jakub Kuszlik (Polska) V nagroda – Leonora Armellini (Włochy) VI nagroda – J J Jun Li Bui (Kanada)

Ponadto za najlepsze wykonanie sonaty nagrodzono Alexandra Gadjieva, nagrodę ufundował Krystian Zimerman. Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków otrzymał Jakub Kuszlik zaś laureatem nagrody ufundowanej przez Filharmonię Narodową za najlepsze wykonanie koncertu został Martin Garcia Garcia.

Konkurs Chopinowski - jeden z najważniejszych na świecie

Przesłuchania finałowe trwały poniedziałku do środy. Każdy uczestnik zagrał jeden z koncertów Fryderyka Chopina: e-moll op. 11 lub f-moll op. 21. W pierwszym etapie rywalizowało 87 pianistek i pianistów, w tym 16 osób reprezentujących Polskę. Do drugiego etapu przeszło 45 osób, w trzecim rywalizowały 23 osoby.

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina odbył się po raz osiemnasty. Pierwsza edycja wydarzenia miała miejsce w 1927 roku. Od tego czasu odbywa się regularnie co pięć lat. Rytm został zakłócony tylko dwukrotnie: drugą wojną światową i pandemią COVID-19. Jest jednym z najbardziej prestiżowych konkursów muzycznych na świecie.

Bruce (Xiaoyu) Liu Leszek Szymański / PAP

Autor:b/now

Źródło: tvnwarszawa.pl, PAP