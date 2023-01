Zderzenie czterech aut na drodze serwisowej

Do zdarzenia doszło około godziny 20 na drodze serwisowej trasy S7, prowadzącej w kierunku ulicy Słonecznej. - Kierujący dacią 41-latek nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i doprowadził do zderzenia z bmw, które najechało na opla, a ten z kolei na toyotę - przekazała Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.