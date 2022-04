Koleje Mazowieckie przedłużają bezpłatne przejazdy dla Ukraińców

Obywatele Ukrainy, którzy uciekli przed wojną, mogą bezpłatnie jeździć pociągami Kolei Mazowieckich do końca czerwca. Do korzystania z ulgi upoważnia m.in. dokument potwierdzający przekroczenie granicy po 24 lutego.

Jak poinformowała Donata Nowakowska, rzeczniczka prasowa Kolei Mazowieckich, aby okazać solidarność uchodźcom z napadniętej Ukrainy, spółka przedłuża nieograniczone przejazdy swoimi pociągami dla obywateli Ukrainy do 30 czerwca. Ponadto utrzymane zostaje również nieodpłatne korzystanie z autobusów KM uruchamianych na odcinku: stacja Modlin - Lotnisko Modlin.

- Do skorzystania z nieodpłatnych i nieograniczonych przejazdów uprawnia ukraiński paszport potwierdzający przekroczenie granicy Polski lub innego państwa europejskiego od 24 lutego 2022 roku, lub dokument ze zdęciem potwierdzający obywatelstwo Ukrainy wydany również po 24 lutego, okazywany wraz z powiadomieniem o nadaniu numeru PESEL - przypomina Nowakowska.

Autobusy, tramwaje i metro bezpłatne do końca maja

W warszawskiej komunikacji miejskiej bezpłatne obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski 24 lutego lub później, mogą korzystać z darmowych przejazdów od 15 kwietnia. Uprawnienia obowiązują do 31 maja. Jak informuje Zarząd Transportu Miejskiego, podczas kontroli biletowej należy okazać dokument potwierdzający obywatelstwo ukraińskie oraz przybycie do Polski po 24 lutego tego roku.