Kolej Plus na Mazowszu. Te cztery inwestycje dostaną dofinansowanie

Cztery inwestycje kolejowe z województwa mazowieckiego otrzymają dofinansowanie w ramach rządowego programu Kolej Plus. Wśród nich znalazła się nowa linia, która ma połączyć Zegrze z Przasnyszem.

Podczas piątkowej konferencji prasowej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim z udziałem wojewody Konstantego Radziwiłła, przedstawiciele PKP PLK oraz grupy samorządowców poinformowano, które z planowanych w regionie inwestycji zostały zakwalifikowane do dofinansowania z rządowego programu Kolej Plus. Linie podzielono na budowane od postaw i rewitalizowane. W pierwszej klasyfikacji pieniądze dostaną miasto i gmina Serock oraz gmina Kozienice.

Dwie nowe linie: Zegrze-Przasnysz i Kozienice-Dobieszyn

Serock, jako lider projektu budowy linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, otrzyma ponad 260 milionów złotych. Łączna wartość projektu to ponad 306 milionów, natomiast koszt całkowity inwestycji jest szacowany na ponad 1,7 miliarda złotych.

Całkowicie nową linią ma być również Kozienice-Dobieszyn, czyli połączenie z linią Warszawa-Radom. Jak zapowiada urząd wojewódzki, "w celu likwidacji regionalnego wykluczenia komunikacyjnego" gmina otrzyma dofinansowanie w kwocie 272 milionów złotych do projektu, którego wartość wyniesienie ponad 321 milionów.

Warianty przebiegu linii kolejowej z Zegrza do Przasnysza

Warianty przebiegu linii kolejowej z Zegrza do Przasnysza Google Maps

Wyremontują odcinki: Ostrów Mazowiecka–Małkinia, Sokołów Podlaski-Siedlce

W sumie do realizacji programu Kolej Plus zakwalifikowano 34 inwestycje, które dotyczą infrastruktury kolejowej w 11 województwach.

Pierwsze przetargi mogą ruszyć już pod koniec 2022 roku, ale - jak zastrzegł MUW - będzie to uzależnione od podpisywania umów pomiędzy PKP PLK SA a poszczególnymi jednostkami samorządu.

Dwukrotnie więcej pieniędzy na Kolej Plus

W środę premier Mateusz Morawiecki zapowiedział zwiększenie budżetu programu Kolej Plus z 5,6 miliarda złotych do ponad 11 miliardów .

- To jest budżet na inwestycje - mówił premier. Zdaniem szefa rządu "Polska nie może się tylko rozwijać fasadowo". - Musi być fundament i tym fundamentem jest zapewnienie osi komunikacyjnej, także kolejowej - tłumaczył. Jak podkreślał Morawiecki, program Kolej Plus jest ważny dla całej Polski, gdyż pozwoli na odbudowę i odtworzenie linii kolejowych. Wskazał również, że do tej pory w ramach programu wyremontowano ponad 400 stacji i przystanków kolejowych, blisko 300 dworców kolejowych i odbudowano ponad tysiąc kilometrów połączeń kolejowych.