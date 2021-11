Po kolizji nie wyszedł z auta. "Był tak pijany, że zasnął"

Kolizja w Kołbieli. Jak ustalili policjanci, kierowca peugeota zjechał na przeciwległy pas i uderzył w zaparkowanego forda, po czym kontynuował jazdę, uderzył w jadące z naprzeciwka subaru i wjechał w barierę energochłonną. Kiedy policjanci dotarli na miejsce, mężczyzna wciąż był w aucie. - Był tak pijany, że zasnął za kierownicą - informuje policja.

W środę policjanci z otwockiej drogówki zostali wezwani do kolizji drogowej, do której doszło na jednej z ulic w Kołbieli. - Na miejscu mundurowi ustalili, że kierowca peugeota w pewnym momencie zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w zaparkowanego przy jezdni forda. To jednak nie był koniec, gdyż mężczyzna dalej kontynuował swoją jazdę. Wracając na swój pas ruchu, nie utrzymał kierownicy i ponownie z niego zjechał, uderzając w jadące z naprzeciwka subaru, a następnie barierę energochłonną - mówi Paulina Harabin z otwockiej policji.

- Kiedy do rozbitego peugeota podeszli policjanci, kierowca był w tak dużym stanie upojenia alkoholowego, że spał za kierownicą. Nie był nawet w stanie poddać się badaniu na zawartość alkoholu, dlatego też została pobrana mu krew do analizy. Na szczęście w wyniku tego zdarzenia nikt z uczestników nie odniósł obrażeń - dodaje.

Apel policji

Jak przekazała policjantka, sprawca, 58-letni mieszkaniec powiatu otwockiego, stracił prawo jazdy i trafił do celi. Niebawem odpowie za spowodowanie kolizji drogowej oraz kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, za co grozi do dwóch lat więzienia, co najmniej 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów i nawiązka w wysokości nie mniejszej niż 5000 zł.

Policjanci apelują do kierowców o zachowanie trzeźwości. - Jak pokazują statystyki, problem nietrzeźwych kierujących na terenie powiatu otwockiego wciąż istnieje, pomimo wielokrotnie powtarzanych działań policyjnych w tym zakresie. Pamiętajmy, że pijani kierowcy stwarzają realne zagrożenie dla siebie oraz innych użytkowników dróg, gdyż alkohol znacznie obniża koncentrację oraz zaburza zdolność oceny sytuacji. Podejmujmy działania zmierzające do nie dopuszczenia takiej osoby do kierowania! Razem zadbajmy o nasze bezpieczeństwo na drogach – zwraca się do kierowców Harabin.

