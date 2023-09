Pożar budynku z fajerwerkami w Kobyłce. Okoliczni mieszkańcy mówili o "wybuchach"

czytaj dalej

W podwarszawskich Ząbkach, podczas wyścigu, który zorganizowano w ramach Zlotu Samochodów Elektrycznych, doszło do wypadku. Kierowca jednego z aut nie wyhamował na mecie i staranował fotografa. Mężczyzna z otwartym złamaniem nogi trafił do szpitala. Organizator pod wypadku wydał oświadczenie. Zapewnia, że wydarzenie posiadało wszystkie wymagane zgody i ustalenia, a miejsce, w którym doszło do wypadku, było "wyłączone z możliwości oglądania".