Pożar hurtowni fajerwerków w Kobyłce. Apel do mieszkańców o zamykanie okien

Trwa dogaszanie pożaru hurtowni z fajerwerkami w podwarszawskiej Kobyłce. Budynek jest mocno zniszczony, częściowo się zawalił. Władze miasta zaapelowały do mieszkańców o zamykanie okien. Pracownicy specjalistycznego laboratorium Państwowej Straży Pożarnej zbadają jakość powietrza.

- Zawaliło się 50 procent budynku. W tej chwili dogaszamy pożar, ale musimy działać na odległość, gdyż ciężko wejść do popękanej części budynku. Najprawdopodobniej nie ma żadnych osób poszkodowanych - powiedział przed 11 komendant powiatowy straży pożarnej w Wołominie, Wiesław Drosio. Strażak przekazał, że przypuszczalnie przyczyną pożaru był wybuch gazu lub fajerwerków.

Zniszczony budynek

Na miejscu był Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl. Jak opisywał, jest to teren o gęstej zabudowie jednorodzinnej. - Eksplozja, o której mówili mieszkańcy, miała miejsce, bo widać, jak bardzo jest zniszczony ten budynek. Jego część jest zawalona, odłamki są porozrzucane nawet na sąsiednich posesjach - relacjonował około godziny 10 reporter. - Nie widzę dachu na tym budynku, więc on z pewnością też ucierpiał - dodał.

Apel do mieszkańców

Władze miasta apelują do mieszkańców o zamykanie okien i pozostanie w domach. "W związku z pożarem w hurtowni fajerwerków przy ul. Nadarzyńskiej 37 w Kobyłce głównodowodzący akcją gaśniczą przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie apeluje do Mieszkańców Kobyłki o nieotwieranie okien do czasu zakończenia akcji gaśniczej i sprawdzenia składu chemicznego dymu, ulatniającego się z pogorzeliska" - przekazało Miasto Kobyłka na Facebooku.