Koalicja Obywatelska apeluje w sprawie muzeum POLIN. "Oczekujemy od ministra kultury konkretnych działań"

Po oświadczeniu profesora Dariusza Stoli, w którym napisał, że dla dobra muzeum POLIN "jest gotów zaakceptować takie warunki, które pozwolą na zażegnanie kryzysu", Koalicja Obywatelska apeluje do ministra kultury. Chce, by ten jak najszybciej nakreślił przyszłość instytucji.

Na dyrektora nie powołał go minister Gliński

KO: "Minister nie może decydować o obsadzie stanowiska"

- Jest to sytuacja bez precedensu, uniemożliwia normalne funkcjonowanie tej instytucji, która jest istotna nie tylko dla warszawiaków, mieszkańców całej Polski, ale stanowi filar budowy dobrych relacji i dialogu polsko-żydowskiego - dodał Szczerba. I zwrócił się bezpośrednio do ministra kultury Piotra Glińskiego: - Oczekujemy konkretnych działań we współpracy ze Stowarzyszeniem Żydowski Instytut Historyczny oraz miastem. Apelujemy, by ta decyzja i przyszłość muzeum została określona w najbliższych godzinach, a na pewno dniach - powiedział.